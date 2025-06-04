Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
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  • александр перминов
    Кто ваще допускает эту плесень в правительство , в депутаты и как так сбежал.Сказал про Россию и народ плохо а тем бо...Спешно бежит из с...
  • ninikooo Митусова
    Лишить статуса, гражданства,,конфисковать наворованное и с кишлаком земляков- на родину! С дактилоскопированием, чтоб...Спешно бежит из с...

Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?

Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?

Русские ВКС нанесли серию высокоточных ударов по правительственному кварталу в Сумах.

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