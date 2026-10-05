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Царьград

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В Самаре грузчик продал данные карты и стал фигурантом дела о мошенничестве

В Самаре грузчик продал данные карты и стал фигурантом дела о мошенничестве

Житель Самары передал незнакомцу данные своей банковской карты за обещанные 5 тысяч рублей, а позже на этот счет поступила часть денег, похищенных у многодетной женщины из Амурской области.

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