В КНДР провели испытания дронов-камикадзе

Испытательный запуск барражирующего боеприпаса из транспортно-пускового контейнера (с) Фото ЦТАК В Корейской Народно-Демократической Республике продемонстрировали испытания двух типов барражирующих боеприпасов для поражения наземных объектов — бронетехники и стационарных целей.
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