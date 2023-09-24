Зрители из Гомеля познакомятся с яркими спектаклями Брянского театра драмы

Городом с большим театральным вкусом часто называют Брянск любители сценического искусства. Оценить режиссуру и мастерство российских актеров областного театра драмы имени Алексея Толстого предстоит в начале наступающей недели жителям Гомеля.
Городом с большим театральным вкусом часто называют Брянск любители сценического искусства. Оценить режиссуру и мастерство российских актеров областного театра драмы имени Алексея Толстого предстоит в начале наступающей недели жителям Гомеля.
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