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Шняги.Нет

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Каша, которая взорвала интернет: мемы про еду

Каша, которая взорвала интернет: мемы про еду

Юмористическая подборка про еду, от которой становится смешно и сытно. Витамины С (смех) и В (веселье) в комплекте!Каша — сколько тепла в этом слове для русского сердца.

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