«Внимательное отношение к домашнему животному всегда поможет заботливому владельцу знать больше о его самочувствии, в том числе о здоровье глаз, ведь основное количество офтальмологических заболеваний имеют выраженные признаки.
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