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Казахстан введёт обязательное электронное разрешение на въезд для россиян

Казахстан введёт обязательное электронное разрешение на въезд для россиян

Гражданам стран, имеющих с Казахстаном безвизовый режим, в том числе россиянам, с 1 июля 2027 года потребуется обязательное электронное разрешение на въезд в республику.

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