Стабильная прошивка уже доступна пользователям в Южной Корее Samsung начала распространять стабильную версию One UI 9 для смартфонов Galaxy A36 и Galaxy A56 в Южной Корее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым