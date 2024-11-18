Почти 60% омских компаний планируют новогодние корпоративы, следует из опроса SuperJob. Празднования рабочих коллективов в основном пройдут в ресторанах, в офисе или за городом.
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Почти 60% омских компаний планируют новогодние корпоративы, следует из опроса SuperJob. Празднования рабочих коллективов в основном пройдут в ресторанах, в офисе или за городом.