ТОП-5 африканских стран с лучшим индексом качества жизни на начало 2025 года Редакторская колонкаВ 2024 году индекс качества жизни Numbeo показывает некоторые заметные сдвиги в Африке по сравнению с предыдущим годом.
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