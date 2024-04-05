В стиле наркокартелей: в Ростовской области неимоверно жестоко расправились с директором сельхозкооператива

В стиле наркокартелей: в Ростовской области неимоверно жестоко расправились с директором сельхозкооперативаЖители Ростовской области потрясены степенью жестокости , с которой неизвестные расправились с 41-летним директором сельхозкооператива.
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