Кедми описал апокалиптический сценарий войны между Россией и США

Всё об оружииВоенное делоКедми описал апокалиптический сценарий войны между Россией и США«Два залпа подлодок – и США обесточены» Россия обогнала США в области гиперзвукового высокоточного оружия на несколько лет.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТСТахир СукуровСкорей бы уж.SsurenТахир ! Ты полный ИДИОТ? Или ИДИОТ в квадрате?ААлексейНе ругайтесь, осточертели эти пиндосы со своими замашками на роль мирового смотрящего.SsurenСлово ИДИОТ у меня, как применяющего МАТЕРЩИНУ частенько, самое МЯГКОЕ оскорбление, поэтому я его применил к человеку, который ЖАЖДЕТ ВОЙНЫ... Мне 82 года и я знаю ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ МУДРОСТЬ: " Любой мир- ЛУЧШЕ всякой ССОРЫ (тем более ВОЙНЫ)Ингерман Ланскаяи что примечательно, совдепия все 70 лет кого-то догоняла - Российскую Империю , европу, пиндосию.... Россия по многим отраслям и показателям опережает и европу и пиндосию...МНМатвеев НиколайГ-н аффтор, а кто живет за бугром? Задайся ответом на этот вопрос, а потом пиши ахинею, вспомни слова американца, что элита в России -российская или американская, если все богатства этой элиты находятся за бугром, там их семьи, там жизнь, а сюда прилетают для пиара, стащить еще что- нибудь побольше?ИИИванов ИванКоль пошла такая пьянка - режь последний огурец.GallaАмериканские военные считают оружием возмездия ядерные боеголовки на подлодках типа «Огайо». Однако новейшее вооружение России ставит вопрос о пересмотре самого понятия «оружие возмездия». Об этом неоднократно говорил военно-политический аналитик из Израиля, Яков Кедми. Источник: http://www.ourpravo.ru/rossiya-v-mire/rossiya-i-ssha-oruzhie-vozmezdiya/Комментировать
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