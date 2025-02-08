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Мишустин заявил о росте значимости науки в развитии России

Мишустин заявил о росте значимости науки в развитии России

Значимость науки в развитии России продолжает стремительно расти. Об этом 8 декабря сказано в поздравлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое было опубликовано на сайте правительства в связи с Днем науки.

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