Мишустин заявил о росте значимости науки в развитии России

Значимость науки в развитии России продолжает стремительно расти. Об этом 8 декабря сказано в поздравлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое было опубликовано на сайте правительства в связи с Днем науки.
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