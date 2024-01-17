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В Крыму напомнили США о наличии у России ядерного оружия

В Крыму напомнили США о наличии у России ядерного оружия

США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым является частью ядерной державы, заявил 17 января заместитель председателя комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

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