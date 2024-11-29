1 минута в день для здоровья всех органов? Массаж пальцев

Стоите в очереди или на остановке? Ожидаете начало фильма или конец занятий у ребенка? Летите в самолете или скучаете на встрече? Это время можно провести с особой пользой для своего здоровья! Просто помассировать пальцы.
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