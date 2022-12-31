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Плющев об «Ак Барсе»: «Если в такой ситуации не разберется Билялетдинов, то не разберется уже никто»

Владимир Плющев считает, что только Зинэтула Билялетдинов может помочь «Ак Барсу».  – На мой взгляд, главное изменение в Восточной конференции – назначение на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэутлы Билялетдинова.

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