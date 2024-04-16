Смешали две крупы и получили сочные котлеты: постные, легкие, но вкуснее мясных

Постные блюда редко бывают вкусными, но этот рецепт приятное исключение из правил. Сочные котлеты не оставят равнодушными даже самых горячих поклонников сытной мясной кухни, а в основе у них всего лишь две крупы, чечевица и гречка.
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