Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Александр Ялунин
    Не дописано это на литр засолки, и ещё чтобы было вкуснее рюмку водки нужно добавить, супер.Малосольная рыба ...
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Смешали две крупы и получили сочные котлеты: постные, легкие, но вкуснее мясных

Смешали две крупы и получили сочные котлеты: постные, легкие, но вкуснее мясных

Постные блюда редко бывают вкусными, но этот рецепт приятное исключение из правил. Сочные котлеты не оставят равнодушными даже самых горячих поклонников сытной мясной кухни, а в основе у них всего лишь две крупы, чечевица и гречка.

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