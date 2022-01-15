«Знай своё место! »: почему Кейт Миддлтон старается не затмевать Камиллу Паркер-Боулз?

Безусловно, практически весь британский народ уже надел корону на голову Кейт Миддлтон. И хотя, герцогиня Кембриджская уже полностью готова к этой, пожалуй, самой главной роли в своей жизни, она пока прячется в своей же тени, ожидая звёздного часа.