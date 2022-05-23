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Полянский назвал "пиаром" желание Зеленского встречаться лишь с Путиным

Полянский назвал "пиаром" желание Зеленского встречаться лишь с Путиным

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с российским коллегой Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является "чистым пиаром".

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