Полянский назвал "пиаром" желание Зеленского встречаться лишь с Путиным

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с российским коллегой Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является "чистым пиаром".
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с российским коллегой Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является "чистым пиаром".
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