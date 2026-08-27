В Ивановской области началась реконструкция трассы «Золотое кольцо»

Федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области начали приводить в порядок. Обслуживанием магистрали, связывающей регион с Москвой, Владимиром и Костромой, теперь занимается компания «Газпромнефть – Дорожное строительство».
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