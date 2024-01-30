Проект городского вокзала «Петровско-Разумовская» будет готов к концу года

Строительство вокзала будет вестись в несколько этапов Проектирование городского вокзала «Петровско-Разумовская» планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.