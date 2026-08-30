Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Убивай русских!» В Абхазии водители экскурсионных джипов избили россиян

«Убивай русских!» В Абхазии водители экскурсионных джипов избили россиян

РИАМО В Абхазии водители экскурсионных джипов избили российских туристов. Пострадавшие утверждают, что во время конфликта кто-то из толпы крикнул: «Убивай русских!», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

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