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ВК Пресс

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Сводка на вечер 31 августа! Ситуация на передовой осложняется: ВСУ наращивают атаки в Запорожье

Сводка на вечер 31 августа! Ситуация на передовой осложняется: ВСУ наращивают атаки в Запорожье

Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. На нескольких участках российские войска ведут наступательные действия, одновременно отражая контратаки ВСУ.

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Новый комментарий от пользователя
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Andrey B-V

И эти контратаки ВСУ, которые усиливаются, проводят "насильно мобилизованные ТЦК", которые не хотят воевать? Что то не похоже от слова СОВСЕМ! По этому надо сокращать поголовье громодян УкРуины и сокращать по серьезному. Чем меньше укропитеков останется в живых, тем будет лучше для России и россиян.