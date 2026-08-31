Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. На нескольких участках российские войска ведут наступательные действия, одновременно отражая контратаки ВСУ.
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И эти контратаки ВСУ, которые усиливаются, проводят "насильно мобилизованные ТЦК", которые не хотят воевать? Что то не похоже от слова СОВСЕМ! По этому надо сокращать поголовье громодян УкРуины и сокращать по серьезному. Чем меньше укропитеков останется в живых, тем будет лучше для России и россиян.