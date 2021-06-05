В Республике Дагестан сотрудники полиции посетили открытие выставки «В гостях у Пушкина»

В Республике Дагестан сотрудники полиции посетили открытие выставки «В гостях у Пушкина»

В Махачкале состоялось открытие выставки «В гостях у Пушкина», организованной полковником милиции в отставке Шамилем Гаммадовым совместно с МВД по Республике Дагестан.

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