На модернизацию здравоохранения в Калининградской области направят свыше 533 млн рублей

В Калининградской области по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» заключили контракты на поставку в медучреждения 115 единиц оборудования, в том числе 18 единиц — «тяжёлого».
В Калининградской области по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» заключили контракты на поставку в медучреждения 115 единиц оборудования, в том числе 18 единиц — «тяжёлого».
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