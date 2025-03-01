Samsung «втихую» прекратила продажи Galaxy S24 Ultra

Однако это не означает, что серия S24 исчезла навсегда. Samsung может вернуть их в рамках своей программы Certified Re-Newed, которая в настоящее время включает старые модели, такие как Galaxy S21, S22 и S23.
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