Криптовалюта COW выросла на 50%

Криптовалюта COW зафиксировала рекордные показатели по объему торгов и цене. По итогам вчерашней сессии трейдеры натороговали в CoW Protocol до уровня исторического максимума в $461 миллион долларов, превысив предыдущий рекорд в $361 миллион долларов, который пришелся на ноябрь.