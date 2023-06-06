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Тело мужчины с гнилостными изменениями нашли около ж/д станции Тосно-2

Неизвестного обнаружил местный житель и сообщил в полицию. Тело неизвестного мужчины обнаружили недалеко от железнодорожной станции «Тосно»-2 в Ленинградской области.

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