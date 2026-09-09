NDTV: Суд Сеула обязал магната Квона выплатить $1,5 млрд

Сеульский суд обязал южнокорейского магната Квон Хёк Бина выплатить свыше 2 трлн вон (около $1,5 млрд) в процессе развода, что стало крупнейшим разделом имущества в истории страны, как сообщает NDTV.
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