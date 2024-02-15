Не семейное дело, а преступление - в милиции рассказали, почему нельзя умалчивать факты домашнего насилия.

Домашнее насилие - по-прежнему одна из наиболее актуальных проблем современного общества. О том, почему не стоит скрывать подобные факты и что грозит тиранам, рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Центрального РУВД Минска Павел Пунчик.