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Не семейное дело, а преступление - в милиции рассказали, почему нельзя умалчивать факты домашнего насилия.

Не семейное дело, а преступление - в милиции рассказали, почему нельзя умалчивать факты домашнего насилия.

Домашнее насилие - по-прежнему одна из наиболее актуальных проблем современного общества. О том, почему не стоит скрывать подобные факты и что грозит тиранам, рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Центрального РУВД Минска Павел Пунчик.

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