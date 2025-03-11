Маск обвинил в атаках против его компании Tesla проплаченных агитаторов

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Tesla проплаченных агитаторов. Он прокомментировал публикацию одного из пользователей с фрагментом выступления президента США Дональда Трампа о том, что подобные лица организовали протесты против принадлежащей миллиардеру фирмы.
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