Маск обвинил в атаках против его компании Tesla проплаченных агитаторов

Политика как она есть

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Tesla проплаченных агитаторов. Он прокомментировал публикацию одного из пользователей с фрагментом выступления президента США Дональда Трампа о том, что подобные лица организовали протесты против принадлежащей миллиардеру фирмы.