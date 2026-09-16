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Журнал «Профиль»

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Аномальная жара в Европе привела к 35 тыс. смертей сверх среднего показателя

Аномальная жара в Европе привела к 35 тыс. смертей сверх среднего показателя

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью о положении ЕС в Европарламенте в Страсбурге, сообщила о последствиях летней жары 2026 года.

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