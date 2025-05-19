Путин: отлаженность глобальных институтов управления - приоритет современности

В современном мире необходимо налаживать работу глобальных институтов управления. Об этом в ходе приветственной речи для участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума заявил президент России Владимир Путин.
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