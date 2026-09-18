«За ноги и головой о бордюр»: Цыганова жёстко прошлась по московским школьникам, срывавшим плакаты бойцов СВО

Телеканал "78" В Москве задержали подростков, которые срывали и портили баннеры с портретами участников специальной военной операции.
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