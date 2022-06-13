У владельцев смогут изымать гаражи из-за беспорядка внутри и нецелевого использования С 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, разрешающие изымать нежилые помещения за использование не по назначению или с нарушением прав соседей.
У владельцев смогут изымать гаражи из-за беспорядка внутри и нецелевого использования С 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, разрешающие изымать нежилые помещения за использование не по назначению или с нарушением прав соседей.
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