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У владельцев смогут изымать гаражи из-за беспорядка внутри и нецелевого использования

У владельцев смогут изымать гаражи из-за беспорядка внутри и нецелевого использования

У владельцев смогут изымать гаражи из-за беспорядка внутри и нецелевого использования С 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, разрешающие изымать нежилые помещения за использование не по назначению или с нарушением прав соседей.

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