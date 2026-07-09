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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Брэди: «Ресиверы это как «Отчаянные домохозяйки» в мире НФЛ»

Миноритарный владелец «Лас-Вегас Рейдерс» Том Брэди заявил, что именно ресиверы чаще других игроков становятся источником конфликтов и недовольства в командах НФЛ.

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