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Суд оставил под домашним арестом хозяйку производства квашеной капусты из Нижнего Новгорода

Суд оставил под домашним арестом хозяйку производства квашеной капусты из Нижнего Новгорода

Московский райсуд оставил под домашним арестом Галину Сидарок, владеющую бизнесом по производству квашеной капусты в Нижнем Новгороде.

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