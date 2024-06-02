Переулками столицы. За старыми московскими монетами

Юрий Ильинов

МО КНР: Армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что НОАК готова вместе с ВС РФ защищать справедливость в мире. У Цянь подчеркнул, что китайские вооруженные силы готовы работать вместе с армией России для всесторонней реализации достигнутого главами двух государств важного консенсуса и вместе с российскими коллегами защищать международную справедливость и беспристрастность, а также прикладывать все усилия для обеспечения международной и региональной безопасности. Ранее представитель МО КНР пояснил заявленные цели проведения учений НОАК вокруг острова Тайвань. У Цянь подчеркнул, что учения являются необходимым, разумным и законным шагом, направленным на борьбу с попыткой Тайбэя провозгласить "независимости Тайваня", заручившись поддержкой внешних сил. В МО КНР напомнили, что остров Тайвань является неотъемлемой частью Китая и выбор путей решения тайваньского вопроса является исключительно внутренним делом населения КНР. В случае необходимости, НОАК готова практическими действиями защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны. В апреле текущего года Тайвань посещала украинская делегация, пытавшаяся заручиться поддержкой Тайбэя в вопросах восстановлении инфраструктуры оставшихся у Киева территорий. В частности, украинская сторона в первую очередь запросила поставки оборудования для восстановления энергетической системы. Сегодня по энергосистеме киевского режима вновь прилетели ракеты, так как объекты генерации на Украине активно используются в военных целях. Один из прилетов был по ДнепроГЭС, по дамбе которой в последнее время активно шла переброска сил и средств.