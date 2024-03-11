Студенты-медики спасли жизнь пассажиру авиарейса Сочи-Владивосток

Пассажира летевшего из Сочи во Владивосток самолета спасли студенты ДВФУ. Других медиков на борту не оказалось, и начинающим врачам пришлось действовать быстро и решительно, рассказал молодежный проректор университета Александр Кайданович в своем Telegram-канале.
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