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Познер о ЧМ: «Финал вызвал отвращение из-за игры аргентинцев – грязный футбол, рассчитанный на провокации. Испанский футбол – лучший, зрелищный и продуманный»

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился впечатлениями от завершившегося чемпионата мира.  В финале ЧМ-2026 сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.

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