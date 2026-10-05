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Царьград

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Следственный комитет проверит жалобы на отключение отопления в Заозерске

Следственный комитет проверит жалобы на отключение отопления в Заозерске

В Заозерске жители жалуются на отключение отопления после установки в 2021 году приборов для контроля подачи тепла.

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