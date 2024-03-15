Расчеты ЗРК «Тор-М1» зенитных ракетных подразделений группировки войск «Восток» уничтожают все виды воздушных целей противника на Южно-Донецком направлении СВО

Комплекс «Тор-М1» сканирует воздушную обстановку на 360 градусов, обнаруживает и определяет тип и принадлежность любой цели на расстоянии свыше 30 километров, надёжно прикрывает и воинские подразделения, и мирное население освобождённых городов ДНР.