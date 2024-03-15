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Закон, порядок, государство

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Расчеты ЗРК «Тор-М1» зенитных ракетных подразделений группировки войск «Восток» уничтожают все виды воздушных целей противника на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты ЗРК «Тор-М1» зенитных ракетных подразделений группировки войск «Восток» уничтожают все виды воздушных целей противника на Южно-Донецком направлении СВО

Комплекс «Тор-М1» сканирует воздушную обстановку на 360 градусов, обнаруживает и определяет тип и принадлежность любой цели на расстоянии свыше 30 километров, надёжно прикрывает и воинские подразделения, и мирное население освобождённых городов ДНР.

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