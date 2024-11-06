Ученый Золотарева: в домашних тапочках могут накапливаться бактерии и грибки

Домашние тапочки — это неотъемлемая часть повседневного быта. Но многие люди не задумываются о том, что этот удобный предмет домашнего обихода может представлять определенную угрозу для здоровья, рассказала "Газете.
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