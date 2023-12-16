Welt: Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом сообщает немецкое издание Welt. По данным издания, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.