Трамп заявил, что провел успешный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что провел очень успешный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
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