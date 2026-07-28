Песков: Сегодня Путин встретится с Валентиной Матвиенко

Во вторник президент России Владимир Путин примет председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча состоится в рамках завершающейся сессии палаты для продолжения взаимодействия с её руководством.
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