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Царьград

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Песков: Сегодня Путин встретится с Валентиной Матвиенко

Песков: Сегодня Путин встретится с Валентиной Матвиенко

Во вторник президент России Владимир Путин примет председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча состоится в рамках завершающейся сессии палаты для продолжения взаимодействия с её руководством.

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Он ей глаз будет выклевывать.Одного поля ягоды.
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1 м.