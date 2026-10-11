Результаты: Результаты Hong Kong Cyclothon-2026 от Sun Hung Kai Properties

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); На велогонке в Гонконге, протяженностью 99,2 км, победу одержал Пол Манье из команды Soudal Quick-Step, завершив гонку за 2:03:30.
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