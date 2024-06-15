Названы три правила, как не получить тепловой удар за рулем летом

Лето – это время путешествий, но для водителей оно может таить в себе опасность перегрева. Сидя за рулем в раскаленном автомобиле, легко получить тепловой удар, который может привести к серьезным последствиям для здоровья.
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