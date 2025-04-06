Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Православный татарин принял мученическую смерть за Христа

Православный татарин принял мученическую смерть за Христа

На днях в центре столицы зверски убит 56-летний Ильяс (в крещении Илья) Сафиуллин, алтарник храма в честь пророка Божия Илии на Новгородском подворье - одного из старейших храмов Москвы.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Какие все же подлые мусульмане,допускаю что не все,но даже равин РФ очень не симпатичный и двуликий,надо дано чистить эти гнезда ненависти к РФ
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8 час.
Леонид Руси
Заболевание убийцы называется... вселение дьявола и дьявольская ярость...
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8 час.
Валерий Фоменков
Если убийца не пытается закосить под психа, а действительно псих, то почему он все это время находился среди нормальных людей, а не в психбольнице? И кто за это ответит, ведь какой-то врач его наблюдал? Кто разрешил въезд в Россию психически ненормальному узбекскому татарину? На самом деле, очень много вопросов в этой истории.
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6 час.
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