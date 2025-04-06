Православный татарин принял мученическую смерть за Христа

Какие все же подлые мусульмане,допускаю что не все,но даже равин РФ очень не симпатичный и двуликий,надо дано чистить эти гнезда ненависти к РФ

Валерий Фоменков

Если убийца не пытается закосить под психа, а действительно псих, то почему он все это время находился среди нормальных людей, а не в психбольнице? И кто за это ответит, ведь какой-то врач его наблюдал? Кто разрешил въезд в Россию психически ненормальному узбекскому татарину? На самом деле, очень много вопросов в этой истории.