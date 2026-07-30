Защитник «Спартака» Бабич: «Жаль, что не выиграли Суперкубок»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич на русском языке на тренировке ответил на вопросы журналистов о поражении матче с «Зенитом» (1:1, пенальти 2:4) за Суперкубок России, задачах на сезон и возможном трансфере полузащитника Эсекьеля Барко.